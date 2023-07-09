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Культура

Я стараюсь работать через чувства - Дмитрий Месхиев

О методе работы с актерами рассказал псковичам кинорежиссёр Дмитрий Месхиев на творческой встрече в Лофте сегодня, 9 июля, передает корреспондент ПАИ. 

Фото: ПАИ

«Я не работаю по какой-то определенной школе. Наверное, в моих голове и сердце произошло смешение разнообразных школы. Я стараюсь работать через чувства, а не через игру. Стараюсь добиваться от артистов именно чувств, и чтобы они эти чувства запомнили. В первую очередь, актер на сцене или в кадре должен начинать чувствовать», - подчеркнул кинорежиссёр. 

Он также отметил, что в работе с актерами многое зависит от определенных обстоятельств: сцены, погоды, настроения. 

«Их нужно видеть, чувствовать, ловить», — подчеркнул Дмитрий Месхиев. 

Отметим, творческая встреча с кинорежиссёром состоялась в Пскове в рамках программы «Панорама «IV Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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