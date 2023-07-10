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Общество

О программе подготовки в центре «ВОИН» рассказал псковский губернатор

О программе подготовки молодёжи в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото ПАИ

Глава региона отметил, что центр называется «Верен отечеству и народу», или сокращённо «ВОИН».

«У нас дети уже начали учиться. Сейчас они в летних лагерях, вернутся в сентябре – продолжат. Будет всего пять уровней, пять блоков, и на каждом уровне будут даваться какие-то дополнительные знания, компетенции, проводиться мастер-классы. Мы сейчас прописываем идеологию этого движения. Во-первых, это будет абсолютно важным для безопасности региона, а во-вторых, это позволит в широком смысле объединить этой абсолютно правильной идеей всех неравнодушных жителей Псковской области», – подчеркнул губернатор.

Отметим, центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи открылся в Пскове 11 мая.

Инструкторы центра уже прошли обучение в университете спецназа в Чечне, всего обучилось 20 человек. Работа центров направлена на подготовку и обучение молодёжи в возрасте 14-35 лет, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ. 

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