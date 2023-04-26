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Общество

Инструкторы из Псковской области готовы к работе в Центре патриотического воспитания

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

20 инструкторов из Псковской области завершили обучение и готовы приступить к работе в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём телеграм-канале.

Псковские специалисты прошли трёхэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском педуниверситете. Они зарекомендовали себя на высоком уровне и показали хорошие успехи в учёбе.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Например, двое наших инструкторов вошли в пятёрку лучших по огневой подготовке (это из 216 человек!)» — отметил успех инструкторов глава региона.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания откроется в Пскове уже в мае.

«Все полученные навыки, знания и опыт инструкторы будут передавать нашим школьникам, студентам, а также тем, кто планирует связать свою жизнь с защитой Родины», — подытожил Михаил Ведерников.

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