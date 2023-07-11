Педагогические классы откроются в трёх школах Пскова

15:53, 11 июля 2023, ПАИ

Педагогические классы откроются на базе трёх школ Пскова. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас появляются педагогические классы. Это совместный проект, который презентовал Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Ребята будут в формате одного – двух дней в месяц работать не именно со своими учителями, а мотивирующими профессионалами: психологами, педагогами, которые будут проводить различные мастер-классы», – отметил Геннадий Иойлев.

По его словам, в рамках летней школы профильных психолого-педагогических классов, которая прошла с 26 по 30 июня в Пскове, был заметен интерес школьников к профессии.

«Просто этот интерес нужно сопровождать на разных этапах. Здесь мы видим и поддержку региона в части того же целевого обучения на педагогические специальности, видим позицию главы города, который поддерживает педагогов», – заверил гость студии.

Геннадий Иойлев подчеркнул, что незаинтересованность школьников в профессии педагога связана с комплексом нюансов. «Учителя – это особые люди, и эта профессия, на мой взгляд, больше призвание, чем работа. Я думаю, что, во-первых, мы в последние годы не очень много уделяли внимания вопросам, связанным с тем, чтобы ребёнок, который выходит из школы, получал какой-то мотив для профессии учителя. Не мотив – иди работай за определённую сумму, а иди работать с людьми, повышай свою компетенцию, развивайся и профессионально, и личностно», – обратил внимание начальник городского управления.

По его словам, большинство молодых людей максималисты. «А максимализм нас ведёт мимо профессии, в какие-то другие свершения. И мы, сами того не понимая, уходим в другую стезю от своего призвания. Если мы будем сопровождать более чётко ребят и помогать им становиться в профессии – это и будет решением проблемы», – заверил гость студии.

Ранее сообщалось, что четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Средняя заработная плата учителей в регионе составляет 36 тысяч рублей, а количество вакансий в школах Псковской области в этом году составляет 233 места. Помимо этого, о новых мерах поддержки псковских учителей рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, выступая с докладом на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.