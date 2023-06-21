Подростков из Пскова познакомят с работой психологов в рамках летней школы

15:26, 21 июня 2023, ПАИ

Летняя школа психолого-педагогических классов пройдёт в Пскове с 26 по 30 июня в рамках Года педагога и наставника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Девятиклассники псковских школ узнают всё о работе педагога и психолога, смогут погрузиться в атмосферу будущей профессиональной деятельности и определиться с выбором карьерного пути», — написали в администрации города.

На лекциях школьники изучат риски, внешние и внутренние ресурсы педагогической профессии. Их ждут работа в командах, дебаты и дебрифинг, направленные на решение поставленной задачи. Также для детей будут организованы мотивационные встречи со спикерами.

Профильные классы будут работать на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. В них примут участие 40 псковских школьников.