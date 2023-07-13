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Политика

Госдума приняла законопроект о запрете смены пола

Законопроект о запрете на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека, приняла Госдума РФ на пленарном заседании во втором чтении сегодня, сообщает ТАСС.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента в мае. Направили его депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В первом чтении документ одобрили в июне.

Согласно инициативе, закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

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