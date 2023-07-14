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Общество

Игорь Иванов пригласил псковичей принять участие в Форуме молодых семей

О профсоюзных здравницах и базах отдыха расскажут участникам Форума молодых семей специалисты Псковского облсвопрофа. Как сообщили ПАИ в пресс-службе регионального профобъединения, сотрудники организации также проведут бесплатные юридические консультации по защите трудовых прав и интересов.

Фото: пресс-служба Псковского облсвопрофа

На форуме будут представлены доклады и презентации от экспертов в области семейных отношений. Будут обсуждаться важные вопросы, посвящённые духовно-нравственным семейным ценностям и психологии взаимоотношений внутри семьи. Для детей организуют интерактивные площадки, игры и мастер-классы.

«Молодая семья – это прочная основа для будущих поколений не только профсоюзного движения, но и общества в целом, – отметил председатель Псковского облсвопрофа Игорь Иванов. –  Мы хотим, чтобы молодые семьи чувствовали нашу поддержку и имели возможность развиваться и расти не только в профессии, но и в личной жизни. Посетив Форум молодых семей и объединив наши силы, вместе мы сумеем создать дружественное и благоприятное рабочее и семейное окружение для всех своих членов профсоюза».

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