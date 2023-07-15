Вечер балета пройдёт в Михайловском

16:23, 15 июля 2023, ПАИ

Вечер балета пройдёт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 7 августа. Концерт будет посвящён памяти педагога-хореографа Геннадия Селюцкого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Дадут концерт солисты и артисты Мариинского театра, где Геннадий Селюцкий сначала великолепно выступал, а потом преподавал – также с большим успехом.

Среди имён, обозначенных в афише – имена примы и премьеров труппы Ренаты Шакировой, Данилы Корсунцева, Евгения Иванченко, многих других солистов и артистов, хорошо известных любителям хореографического искусства. В программу их выступления включены как фрагменты из лучших балетных постановок петербургского театра, так и отдельные хореографические миниатюры – подлинные «балетные шлягеры». Здесь и «Умирающий лебедь» Сен-Санса, и «Спартак» Хачатуряна, и «Лебединое…» Чайковского, и «Барышня и хулиган» Шостаковича, и «Танго для троих» на музыку Херардо Родригеса.

Билеты можно приобрести в кассе научно-культурного центра в часы работы музея-заповедника, а также круглосуточно по ссылке.