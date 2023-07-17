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Тренер ФК «Псков» 2007 года рождения прокомментировал матч против «Динамо-Вологды» в ЮФЛ

Тренер ФК «Псков» 2007 года рождения Герман Кравченко в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал матч против «Динамо-Вологды» в юношеской футбольной лиге, который прошёл на стадионе «Машиностроитель».

«Вологда прибавила во втором тайме, вышла более заряженной. А мы наоборот вышли более вальяжно, потому что думали, что игра сделана, и за это поплатились. Но всё равно нашли в себе силы, вырвали победу», – рассказал Герман Кравченко.

Фото: Андрей Лупанов

Также тренер объявил итоги первого круга: «В принципе нормальный результат первого круга. Если бы против нас ещё не совершались достаточно грубые ошибки, то мы были бы повыше. А так ребята молодцы, достаточно хорошо себя проявили. Теперь ждём, когда начнётся второй круг, и с новыми силами, новыми эмоциями и новым желанием будем двигаться дальше».

Кроме того, Герман Кравченко добавил, что в перерыве между первым и вторым кругом команда отдохнёт десять дней, после чего футболисты снова соберутся для подготовки ко второй части чемпионата.

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