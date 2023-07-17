ФК «Псков» 2007 года рождения обыграл вологодскую команду в ЮФЛ

19:29, 17 июля 2023, ПАИ

ФК «Псков» 2007 года рождения в тяжёлой игре выиграл у вологодской команды со счётом 3:2. Матч проходил в рамках юношеской футбольной лиги на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Соперник псковичей до игры занимал третье место в турнирной таблице, отставая от лидеров всего на три очка. «Псков» же располагался на пятом месте в турнирной таблице и уступал вологодской команде шесть очков.

На третьей минуте матча после затяжной атаки партнёры выкатили мяч игроку «Пскова» Владимиру Макееву, который поразил ворота соперников точным ударом из-за пределов штрафной площади. На 19-й минуте псковичам удалось провести комбинацию, которую точным ударом завершил Егор Иванов.

Во втором тайме игроки «Динамо-Вологда» сумели отыграться. Сначала на 51-й минуте после подачи углового один в штрафной оказался Василий Чекавинский, который успешно воспользовался ошибкой в обороне «Пскова». И уже через пять минут сильным дальним ударом гол забил вологжанин Андрей Максимов. Но на 71-й минуте Владимир Макеев точной передачей вывел своего партнёра Даниила Иванова один на один с вратарём. Игрок «Пскова» успешно воспользовался предоставленной возможностью.