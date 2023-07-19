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Псковские дзюдоисты прошли учебно-тренировочные сборы в Туапсе

Псковские дзюдоисты клуба «Спортивное единство» прошли учебно-тренировочные сборы под руководством заслуженного тренера России Джанболета Нагучева в Туапсе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор клуба единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

«Это лучшие юношеские сборы по дзюдо. Их проводит заслуженный тренер России, у которого целая плеяда звёзд дзюдо. Мы в позапрошлом году к нему попасть не смогли. В прошлом году попали с трудом. В этом попали снова и поехали в составе 25 человек. Наши ребята после таких сборов показали очень высокие результаты», – отметила Кристина Тимофеева.

«Эти сборы считаются лучшими по юношам в стране. Во-первых, все едут заниматься к Джанболету Нагучеву, а во-вторых, наши спортсмены тренируются на одном татами с участниками Олимпийских игр, победителями чемпионатов и первенств России. За одну смену здесь проходит две тысячи спортсменов, причём не только российских. Здесь есть спортсмены из Израиля и сборной Армении. То есть наши ребята имеют возможность не только получать опыт от заслуженного тренера, но и побороться с лучшими спортсменами», – рассказала Кристина Тимофеева.

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