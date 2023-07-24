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Общество

Встречи «Детского десанта» проходят в фонде «Защитники Отечества»

Фото: телеграм-канал «Доброволец Псковской области»

В преддверии праздничных выходных волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области провели традиционную встречу с детьми из семей военнослужащих. Об этом сообщил телеграм-канал «Доброволец Псковской области». ️

В этот раз волонтёры подготовили подвижные игры и интересный мастер-класс по рисованию, поэтому каждый ребёнок после встречи взял свою картину на память домой.

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