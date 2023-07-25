О работе в Общественной палате России и архиве поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня.
Главное из эфира:
- первое пленарное заседание Общественной палаты РФ прошло 20 июня. Именно там были решены организационные вопросы, выбран секретарь, определены комиссии, которые будут работать в этой Общественной палате;
- Наталья Исакова вошла в состав двух комиссий Общественной палаты РФ – комиссии по общественному контролю и рассмотрению обращений граждан и комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов;
- «Помощь гражданам в решении конкретной проблемы – самое важное»;
- Государственный архив Псковской области заполнен на 91 %;
- всего в Госархиве Псковской области находится чуть более одного миллиона 300 тысяч документов;
- два экземпляра из реестра уникальных документов России хранятся в Государственном архиве Псковской области. Первый – «Слово о погибели Русской земли», памятник древнерусской литературы XIII века, сохранившийся в рукописи XV века. Второй – метрическая запись о рождении Модеста Мусоргского;
- всего в России в реестр уникальных документов внесено порядка 800 экземпляров;
- при поиске информации граждане должны понимать, в каких источниках её искать. «Например, если были какие-то культурные мероприятия, значит вам надо взять документы комитета по культуре»;
- сотрудники архива всегда помогают посетителям в поиске информации: выдают путеводитель, помогают с административно-территориальным делением и так далее.
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25 июля 2023
О работе в Общественной палате России и архиве поговорили на «Серебряном дожде». Главное
25 июля 2023
Два экземпляра из реестра уникальных документов России хранятся в Госархиве Псковской области