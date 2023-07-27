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Происшествия

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Куньинском районе

Смертельное ДТП произошло на 449-м километре трассы Москва – Балтия в Куньинском районе сегодня ночью, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото здесь и далее: ГИБДД по Великолукскому и Куньинскому району

51-летний водитель мотоцикла «Планета», житель Куньинского района, при движении по второстепенной дороге не уступил автомобилю Skoda, который двигался по главной дороге в сторону Москвы.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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