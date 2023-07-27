Мотоциклист погиб в результате ДТП в Куньинском районе

09:13, 27 июля 2023, ПАИ

Смертельное ДТП произошло на 449-м километре трассы Москва – Балтия в Куньинском районе сегодня ночью, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

51-летний водитель мотоцикла «Планета», житель Куньинского района, при движении по второстепенной дороге не уступил автомобилю Skoda, который двигался по главной дороге в сторону Москвы.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Обстоятельства произошедшего выясняются.