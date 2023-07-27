Рабочую группу взаимодействия РКДС с бизнесменами создадут в Псковской области

13:36, 27 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать рабочую группу по взаимодействию с Российско-китайским деловым советом (РКДС) и предпринимателями, которые представили перспективные инвестиционные проекты и обозначили сферы предполагаемого сотрудничества на встрече с представителями китайской делегации в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Очень предметно и конструктивно поговорили. Мы по всем направлениям детально проработаем, чтобы успешно реализовать всё задуманное», – отметил губернатор.

После проведённой встречи предполагается получить подробные технические задания по каждому направлению, чтобы выстроить активное взаимодействие.

Кроме того, Михаил Ведерников дал поручение экономическому блоку регионального правительства держать вопросы, озвученные на совещании, на особом контроле.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60 %. Помимо этого, порядка 115 тысяч китайских туристов посетило Псковскую область в прошлом году.