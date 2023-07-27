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Общество

Порядка 115 тысяч китайских туристов посетило Псковскую область в прошлом году

Порядка 115 тысяч китайских туристов посетило Псковскую область в прошлом году. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников на встрече с членами Российско-Китайского Делового Совета (РКДС). Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: скриншот из видео телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Что касается сферы туризма – это направление тоже достаточно динамично развивается. В прошлом году наш регион посетило порядка 115 тысяч китайских туристов. Это порядка 20% от всего туристического потока», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также рассказал, что пока в Псковской области только один инвестпроект с участием китайского капитала. «Но мы очень заинтересованы в том, чтобы их число росло. Мы открыты ко всем предложениям и будем показывать в этот максимальное участие. Надеюсь, что вы уже познакомились с нашими возможностями», – сказал губернатор.

Напомним, выступая с отчётом о деятельности правительства региона, Михаил Ведерников отмечал, что Псковскую область за 2022 год посетило рекордное количество туристов – почти 450 тысяч человек. Также планируется, что этот показатель к 2028 году достигнет 680 тысяч человек. 

Ранее сообщалось, что товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60% за этот год. 

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