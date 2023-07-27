Михаил Ведерников обсудил с делегацией Российско-китайского делового совета перспективы сотрудничества

12:05, 27 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, специалисты экономического блока правительства региона и территориального представительства МИД РФ в Пскове провели рабочую встречу с делегацией Российско-китайского делового совета во главе с исполнительным директором Евгением Маркиным. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Надеюсь, что вы уже познакомились с нашими возможностями. Знаю, что вы побывали в особой экономической зоне «Моглино». На юге области у нас расположен крупный промышленный электротехнический кластер – технопарк «Электрополис», который совсем недавно получил статус регионального оператора ведущего российского инновационного центра «Сколково», – обратился глава региона к представителям РКДС.

По его словам, в Псковской области создана достаточно хорошая база по подготовке кадров для практически любого направления инвестпроекта. Михаил Ведерников отметил, что ПсковГУ, как опорный вуз, обучает кадры по различным государственным и международным программам, в том числе в сотрудничестве с Белоруссией.

«В особой экономической зоне «Моглино» мы подписали соглашение с Минпромторгом, с нашим якорным инвестором – «Титан-Полимером» и с Омской областью о том, что мы будем проектировать инжиниринговый центр, который как раз будет готовить специалистов не только для Псковской области, а для всей страны», – отметил он.

По словам Михаила Ведерникова, на данный момент основное направление подготовки – кадры для химической промышленности. Но в случае необходимости, отметил губернатор, подход к подготовке кадров будет гибким.

«Мы дорожим каждым инвестором, в оперативном порядке решаем все возникающие вопросы, стараемся делать так, чтобы инвесторам было комфортно, и чтобы они чувствовали себя как дома и понимали, что любая сложная ситуация будет решаться с самым внимательным отношением со стороны органов региональной власти», – заверил глава региона.

Исполнительный директор Российско-китайского делового совета Евгений Маркин во время своего выступления поблагодарил губернатора и правительство области за организацию визита делегации в кратчайшие сроки. «Уверен, что мы продолжим так плотно работать по тем проектам, которые готовы коллеги представить. Мы в свою очередь в краткие сроки провели информационную работу среди членов совета. В Псковскую область приехали представители российских и китайских компаний», – отметил он.

Генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле в Российской Федерации Гао Ци также поблагодарил правительство региона за тёплый приём. «Мы всегда выступаем за развитие сотрудничества в торгово-промышленной сфере Китая с другими странами. Это путешествие – хорошее начало, мы будем надеяться на плодотворное сотрудничество с Псковской областью», – сказал Гао Ци.

В пресс-службе правительства отметили, что в ходе открытого диалога российские предприниматели представили проекты высокотехнологичных производств для их локализации на территории России. Это предприятия по выпуску телекоммуникационного оборудования, промышленных 3D принтеров, компьютеров, мониторов и периферийных устройств, высокотехнологичных протезов. Предприниматели выразили заинтересованность в площадках особой экономической зоны «Моглино» и обозначили критерии своих проектов и потребности для площадок под производство. Перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и строительной отрасли глава региона обсудил с представителями нескольких китайских организаций.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60 %. Помимо этого, порядка 115 тысяч китайских туристов посетило Псковскую область в прошлом году.