Маршрут автобуса № 3 продлят в Пскове

16:28, 31 июля 2023, ПАИ

Маршрут автобуса № 3 продлят в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Борис Елкин рассказал, что производственные предприятия города, находящиеся на улицах Новаторов и Красногородской набережной, коллективно обратились с просьбой в администрацию продлить маршрут автобуса № 3. Сейчас он финиширует на улице Новаторов возле завода ТЭСО.

«В организациях работает свыше 500 человек, планируется привлечь ещё более 200 сотрудников. Так как ближайшая остановка находится в километре от производств, у работников предприятий возникают сложности с приездом на рабочие места», – отметил Борис Елкин.

По его словам, для решения проблемы логистической доступности общественного транспорта совместно с комитетом по транспорту Псковской области администрация города приняла решение о продлении маршрута № 3.

«В течение двух недель проработаем вопросы установки дорожных знаков и организации трёх дополнительных автобусных остановок на улице Новаторов», – подчеркнул глава Пскова.