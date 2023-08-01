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Спорт

Псковичи могут выиграть мячи с автографами местных футболистов

Комитет по спорту Псковской области разыграет два мяча с автографами игроков ФК «Псков» и ФК «Луки-Энергия» 1 октября. Об этом сообщается в группе комитета в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Участники конкурса должны подписаться на соцсети комитета по спорту Псковской области, поставить отметку «нравится» под постом с розыгрышем, а также создать эскиз баннера на спортивную тематику и отправить его по электронной почте комитета. Также баннеры победителей изготовят и будут размещать при проведении мероприятий.

Напомним, что завтра в 19:00 на стадионе «Машиностроитель» состоится матч между командами «Псков» и «Луки-Энергия» в рамках «Пути регионов» Кубка России по футболу.

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