«Почему бы и нет?» – тренер Коршакова не исключил, что ученик попадёт на Олимпийские игры

16:01, 25 августа 2026, ПАИ

Тренер великолукского боксёра Кирилла Коршакова Юрий Фёдоров заявил, что не исключает попадания своего ученика на Олимпийские игры. По его словам, чемпион первенства Европы среди юношей до 19 лет готовится к переходу во взрослый бокс. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы планируем участвовать в чемпионате России в следующем году. Дай бог, чтобы Кирилл туда попал. Готовимся к взрослому боксу. Туда надо входить постепенно. Не форсировать события. В планах это всё есть. Будем смотреть по ситуации, общаться с тренерами, идти к общему результату», – рассказал Фёдоров.

Отвечая на вопрос о возможном участии в Олимпийских играх, тренер сказал: «Мечта любого спортсмена попасть на Олимпийские игры. Почему бы и нет? Невозможное возможно. Может, мы увидим новую звёздочку, олимпийского чемпиона. Кто знает, время покажет. А мы будем к этому идти».

По словам Фёдорова, уже через неделю Коршаков отправится на сборы в Армению в составе сборной России, где будет готовиться к первенству мира, которое пройдёт в Черногории в начале октября. «Списки участников пока не объявили, но Кирилл показал себя достойно в новой весовой категории, завоевал золото. Ждём хороших новостей», – добавил наставник.

Напомним, недавно Кирилл Коршаков стал победителем первенства Европы среди юношей до 19 лет в весовой категории до 85 кг, выполнив норматив мастера спорта международного класса.