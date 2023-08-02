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Общество

После ливня во дворах домов в Печорах затопило въезды

2 августа во второй половине дня в Печорах прошёл сильный дождь, после которого затопило въезды во дворы многоквартирных домов. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

В редакцию газеты обратилась жительница пострадавшего дома. По её словам, въезды во дворы с основной дороги в Майском заполнились водой.

«Видно, что тротуар заканчивается у магазина «Майский». А почему? У нас город разве после магазина заканчивается? После магазина ещё два проезда к домам на улице Заводской, 3б и 4б затоплены. Как видно на фото, к этим домам по тротуару не пройти – если только по проезжей части», – отметила Виктория.

Она обратилась с просьбой объяснить жителям, когда будут приведены в порядок указанные территории.

«Мы обязательно обратимся в администрации Печорского района и городского поселения Печоры, а также к подрядчику, который выполняет ремонтные работы, за разъяснением ситуации», – уточнили в редакции «Печорской правды».

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