О ремонте дорог поговорили на «Серебряном дожде». Главное

12:21, 03 августа 2023, ПАИ

Директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: