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Общество

О ремонте дорог поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото Павел Кипрушев

Главное из эфира:

  • в ведении «Псковавтодора» находятся порядка восьми тысяч километров региональных дорог. «Как я считаю, дорожная деятельность – она творческая. Надо уметь содержать дороги правильно, чтобы покрыть все требования и пожелания наших граждан»;
  • на строительство Северного обхода Пскова в этом году выделены 1,5 миллиарда рублей. В первую очередь подрядчик займётся закупкой материалов для строительства моста через реку Великую;
  • в ближайшее время подрядчик приступит к ремонту первого участка платной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель;
  • всего в этом году «Псковавтодор» заключил контракты с подрядчиками на ремонт 18 дорог в регионе. По ним будет приведено в порядок 154 километра проезжей части. Ещё 34 километра дорог предприятие отремонтирует в этом сезоне своими силами;
  • ремонт дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе закончат к 1 сентября. На этом объекте работает уже третий подрядчик, с первыми двумя контракты были расторгнуты, один из них теперь внесён в реестр недобросовестных поставщиков;
  • 21 единицу техники получил «Псковавтодор» по лизингу в прошлом году. Сейчас вместе с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области предприятие прорабатывает возможность дополнительного субсидирования для закупки техники;
  • у «Псковавтодора» есть вакансии, особенно здесь ждут прорабов, которые будут заниматься содержанием дорог;
  • для уборки Пскова «Псковавтодор» набрал штат и закупил технику. Уборка города идёт круглосуточно в две смены: с 7:00 до 19:00 и с 19:00 до 7:00. За смену дорожный пылесос проезжает 30-50 километров, а комбинированная дорожная машина – от 120 до 240 километров;
  • все обращения и жалобы жителей отрабатываются: «Мы стараемся, чтобы наши специалисты выезжали на место и смотрели, имеет ли место быть то, что изложено в жалобе»;
  • «Псковавтодор» закупил новую технику для обработки полос вдоль дорог от борщевика. Первая обработка прошла в мае, в ближайшее время будет проведена повторная.

 

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