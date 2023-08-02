Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 20 единиц техники получил «Псковавтодор» в 2022 году

21 единицу техники получил «Псковавтодор» по лизингу в прошлом году. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Учитывая наш бюджет, можно сказать, что это было довольно крупное приобретение», – отметил он.

В настоящее время вместе с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области предприятие прорабатывает возможность дополнительного субсидирования для закупки техники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Показательные выступления десантников в Пскове

02 августа 2023

Судебный пристав из Локнянского района спас жизнь человеку

02 августа 2023

Личный состав МЧС России по Псковской области пополнился новыми сотрудниками

02 августа 2023

Адресные посылки отправили из Псковской области участникам СВО из 1009-го полка 

02 августа 2023

Автопробег в честь дня ВДВ состоялся в Себеже

02 августа 2023

Более 20 единиц техники получил «Псковавтодор» в 2022 году

02 августа 2023

Условия пребывания курсантов на учебной базе проверил начальник псковского филиала ФСИН

02 августа 2023

Вернуться с победой пожелал десантникам Игорь Иванов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...