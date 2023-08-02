Более 20 единиц техники получил «Псковавтодор» в 2022 году

18:14, 02 августа 2023, ПАИ

21 единицу техники получил «Псковавтодор» по лизингу в прошлом году. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Учитывая наш бюджет, можно сказать, что это было довольно крупное приобретение», – отметил он.

В настоящее время вместе с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области предприятие прорабатывает возможность дополнительного субсидирования для закупки техники.