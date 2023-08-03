Основательница улиточной фермы в Невельском районе участвует в бизнес-акселераторе Lady007

18:10, 03 августа 2023, ПАИ

Основательница улиточной фермы в Невельском районе Наталья Деревянных принимает участие в федеральном бизнес-акселераторе Lady007. О своих целях она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Я хотела бы получить такие знания и навыки, которых, наверное, не хватало нам сейчас, чтобы сделать наш проект ещё лучше», – отметила она.

Также у неё есть желание воплотить свои личные бизнес-идеи. «И хотелось бы, чтобы они были успешно реализованы», – подчеркнула Наталья Деревянных.

Отметим, что более полутора тысяч улиток, произведённых в Невельском районе, раскупили на Днях Псковской области в Витебске.

Ранее сообщалось, что открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ 26 июля.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта началось 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.