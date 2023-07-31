Более 1500 невельских улиток раскупили на Днях Псковской области в Витебске

13:35, 31 июля 2023, ПАИ

Более полутора тысяч улиток, произведённых в Невельском районе, раскупили на Днях Псковской области в Витебске. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Я хотела бы отметить, что по торговцам у нас интересная история. В первый день улитки никто не покупал, распробовали на второй день. Буквально за день раскупили полторы тысячи улиток. Большой спрос был на мороженое. Также 600 килограммов своей продукции продал «Псковский хлебокомбинат». Люди стояли и стояли в очередях», – рассказала Ольга Тимофеева.

Она подчеркнула, что в следующие годы проведения мероприятия необходимо привлекать большее количество торговцев.

«Также коллеги задумались сразу, что в следующем году и у них, и у нас – 80 лет со Дня освобождения Витебска и Пскова. Их заинтересовала наша программа, в том числе мультимедийное шоу. Они хотели бы обменяться опытом. В сентябре они опять приедут к нам, и мы будем об этом говорить, потому что впереди и «Курган Дружбы», и совместная юбилейная дата освобождения», – поделилась председатель регионального комитета по культуре.

Гостья программы подчеркнула, что мероприятие удалось. «Витебск некоторое время ещё пошумит, у них много комментариев в соцсетях, насколько это было масштабно и интересно. Мы будем и дальше прорабатывать наше взаимодействие», – заключила Ольга Тимофеева.

Отметим, что со всеми новостями о ходе Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, мероприятие проводилось в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года.

Добавим, что выпускник Сорбонны Алексей Корочкин в 2020 году открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка») и был намерен превратить моллюска Helix Pomatia в гастрономический символ региона. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь.