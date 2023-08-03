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Спорт

Четыре псковича выступят на первенстве России по гребле

Четыре псковских спортсмена гребной школы «Ника» выступят на первенстве России по гребле до 19 лет, которое проходит в Казани с 3 по 7 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Николаев. 

Фото ПАИ

«У нас уехало четыре человека, из которых сформированы две двойки, – поделился Сергей Николаев. – В первой двойке Михаил Морозов и Илья Безлук, а во второй – Матвей Дербенёв и Артемий Усанов. Сегодня у нас день приезда. Мы ждём мандатную комиссию, потому что ещё не все регионы подали заявки. В 17:00 у нас совещание с представителями и судьями, но, по предварительной информации, будет четырнадцать экипажей, может быть, даже больше».

Тренер отметил, что ждёт от ребят как минимум попадания в финал, а там уже как сложится. «Экипажи сформированы недавно. Они вместе не гребли практически ни дня. Мы их собрали с нуля. Поэтому что-то спрогнозировать сейчас невозможно», – добавил он.

Также Сергей Николаев высказался о месте проведения: «Здесь очень здорово. Тут в 2013 году проводилась универсиада, поэтому инфраструктура здесь осталась. Всё практически как на мировом первенстве».

Тренер подробнее также рассказал о псковском составе гребцов. «Илья Безлук – член сборной России. Михаил Морозов тоже был в составе страны, но в последние два месяца немного потерял форму, поэтому готовился в регионе. Вторая двойка, которая состоит из Матвея Дербенёва и Артемия Усанова, готовилась в регионе. Артемий Усанов вообще здесь самый молодой. Он 2008 года рождения, а здесь выступают спортсмены 2005-2006 года рождения. Мы в нём видим долгосрочные перспективы. Хотим, чтобы этот парень проявил себя», – рассказал Сергей Николаев.

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