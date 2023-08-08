Стали известны подробности падения мужчины с десятиметровой высоты в Пскове

08:25, 08 августа 2023, ПАИ

Подробности падения мужчины с десятиметровой высоты на одном из псковских предприятий опубликованы в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, 7 августа мужчина, уроженец Новгородской области, во время сильного ветра поднялся на крышу сортировочного цеха для выполнения работ на кровле. Резкий порыв ветра сдул мужчину вместе с листом кровли.

Упавший был реанимирован и госпитализирован бригадой медицины катастроф в критическом состоянии.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего. По нашей информации, мужчина не является сотрудником данной организации.