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Культура

На концерт органной музыки приглашают псковичей

Концерт органной музыки из цикла «Хранители эпох» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 13 августа в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове

В мероприятии примет участие органист, выпускник магистратуры кафедры «Органа, клавесина и карильона» факультета искусств СПбГУ, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, штатный органист Римско-католического Прихода Божией Матери Кармельской из Гатчины Николай Бронзов.

«В концерте прозвучат органные шедевры XVI–XX веков: композиторов эпохи барокко – немцев Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Бёма, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Пахельбеля, испанского полифониста XVI века Антонио де Кабесона, представителя стиля рококо – француза Луи Клода Дакена, позднего романтика – француза Леона Боэльмана и современного британского композитора и мультиинструменталиста Карла Уильяма Пампа Дженкинса», – отметили организаторы. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта. В начале концерта звучит художественное слово. 

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8 8112) 62-13-50, 8-911-968-63-32 и 8-911-209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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