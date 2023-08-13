ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошёл на площадке Финского парка в Пскове 12 августа. Для гостей подготовили шоу «Сильнейшая нация мира», во время которого русские богатыри поразили зрителей номерами на грани человеческих возможностей. Хедлайнерами фестиваля выступили группы «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор».

Кроме того, на площадке праздника работала интерактивная кабина Общероссийского народного фронта. В ней все желающие смогли записать своё видеообращение в поддержку российских военных. Также для гостей организовали мастер-классы, спортивные и интерактивные зоны. Событие собрало тысячи участников.

О том, как прошло мероприятие, – в нашем фоторепортаже.