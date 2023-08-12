Лидер группы «Пилот» рассказал, как прошло выступление на фестивале в Пскове

23:39, 12 августа 2023, ПАИ

Солист и гитарист, лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф прокомментировал в ходе общения с журналистами выступление в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию», которое прошло сегодня в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«У нас сейчас такая программа, что мы начинаем всё с серьёзного, тяжёлого металла, поэтому неудивительно, что люди ожидают позитивную и радостную группу «Пилот», а выходят сумрачные люди и начинают играть какой-то тяжеляк. Но это такой шокирующий момент, который мы специально придумали. А к концу все отходят. Мы специально делаем такую драматургию, чтобы сыграть, грубо говоря, от берега до берега», – отметил Илья Кнабенгоф.

Он поделился, что понимает, как прошло выступление, по поведению детей. «Я всё смотрю по детям, вижу, что сегодня они счастливы, а это самое главное. Да и люди в целом улыбаются, довольные, счастливые, мужики суровые стоят и смеются – это здорово!» – подчеркнул солист.

Илья Кнабенгоф также рассказал, что группа уже несколько раз приезжала в Псков. «Хотелось погулять, но не смог. Надеюсь, что вернёмся сюда уже не в каком-то длинном туре. Мне очень нравится в Пскове, здесь очень душевная атмосфера. Таких городов, кстати, очень немного», – обратил внимание солист.

По его словам, в последние несколько лет в людях растёт искренний и честный патриотизм, который находится в сердцах. «И мне это очень нравится. Сейчас патриотизм начинает возрождаться, я считаю, что это нужно поддерживать, причём на всех уровнях. Самое главное, что люди это должны делать честно», – поделился Илья Кнабенгоф.

Помимо этого, солист рассказал, что до этого выступал в военных частях и в госпиталях. «Я играл перед ребятами в военных частях, откуда отправляли военных на передовую, я играл перед раненым, и меня удивил боевой дух даже при тяжелейших ранениях. Я, честно, шёл с тяжелым сердцем, думал, что увижу депрессию, но нет, все в боевом духе, все шутят, улыбаются. Меня это поразило: на них смотришь – и жить хочется. У них очень большая вера в победу», – заключил артист.

Напомним, что фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» прошёл в Финском парке в Пскове сегодня, 12 августа. Мероприятие началось в 14:00 и завершилось в 22:15.

Ранее также сообщалось, что на фестивале выступили солистки из ЛНР.