Солистки группы из ЛНР поделились эмоциями от выступления на фестивале в Пскове

19:17, 12 августа 2023, ПАИ

Солистки группы «Собор» из Луганской народной республики в ходе общения с журналистами поделились эмоциями от выступления на фестивале «Русское лето. ZaРоссию», который проходит в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



«Честно говоря, когда мы ехали сюда, то очень волновались: мы не знали, как нас примут. Но теперь мы поняли, что Псков – это один из самых лучших городов, который нам встречался. Люди настолько искренне нас встречали, улыбались!» – отметила исполнительница Алеся Бодрая.

Она также добавила, что, как и любому артисту, солисткам было очень приятно выступать перед такой публикой, которая была сегодня в Пскове.

Помимо этого, девушки рассказали о том, что исполнили одну из песен Шамана под названием «Мы».

«В первую очередь, когда исполняешь эту песню, берёт гордость за нашу страну. Мы патриоты. Именно благодаря России мы начали жить лучше, благодаря России мы чувствуем себя спокойно и под защитой. Песня Шамана, которую мы исполняли, – это песня о Родине, о том, что наш дух самый сильный, о том, что наши люди – лучшие», – поделилась одна из исполнительниц Анна Лебединская.

Солистка Алеся Пархомчук в свою очередь отметила, что название песни «Мы» говорит само за себя. «Мы вместе, мы рядом, и всё будет хорошо», – сказала она.

Алеся Пархомчук также подчеркнула, что мероприятия, подобные фестивалю «Русское лето. ZaРоссию», объединяют и подпитывает дух. «Они [мероприятия. – ПАИ] в очередной раз напоминают о том, что нас много, мы едины и мы победим!» – добавила солистка.

Исполнительницы поделились, что хотели бы ещё раз приехать в Псков. «На самом деле ваш город настолько тёплый, настолько светлый, мы почувствовали себя как дома! Очень красиво и живописно, с радостью бы здесь задержались», – заключила Алеся Бодрая.

Напомним, что фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит в Финском парке в Пскове сегодня, 12 августа. Мероприятие началось в 14:00 и завершится в 22:15. С программой можно ознакомиться по ссылке.