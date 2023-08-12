ФОТОФАКТ. Тысячи псковичей собрались на фестивале «Русское лето. ZaРоссию»
Тысячи псковичей и гостей города собрались на фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», который проходит в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Сейчас перед присутствующими выступает группа «Анимация».
После неё на сцену выйдет группа «ПилОт».
Напомним, что фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит в Финском парке в Пскове сегодня, 12 августа. Мероприятие началось в 14:00 и завершится в 22:15. С программой можно ознакомиться по ссылке.
Ранее также сообщалось, что на фестивале выступили солистки из ЛНР.
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