ФОТОФАКТ. Тысячи псковичей собрались на фестивале «Русское лето. ZaРоссию»

20:21, 12 августа 2023, ПАИ

Тысячи псковичей и гостей города собрались на фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», который проходит в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Сейчас перед присутствующими выступает группа «Анимация».

После неё на сцену выйдет группа «ПилОт».

Напомним, что фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит в Финском парке в Пскове сегодня, 12 августа. Мероприятие началось в 14:00 и завершится в 22:15. С программой можно ознакомиться по ссылке .

Ранее также сообщалось, что на фестивале выступили солистки из ЛНР.