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Общество

ФОТОФАКТ. Тысячи псковичей собрались на фестивале «Русское лето. ZaРоссию»

Тысячи псковичей и гостей города собрались на фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», который проходит в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
    Фото: ПАИ

Сейчас перед присутствующими выступает группа «Анимация».

После неё на сцену выйдет группа «ПилОт».

Напомним, что фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» проходит в Финском парке в Пскове сегодня, 12 августа. Мероприятие началось в 14:00 и завершится в 22:15. С программой можно ознакомиться по ссылке.

Ранее также сообщалось, что на фестивале выступили солистки из ЛНР. 

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