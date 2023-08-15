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Политика

Более 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

31 тысячу заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Фото ПАИ

Цифра представлена по состоянию на 15 августа.

Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуг» до 4 сентября.

Отметим, что Псковская область входит в топ-3 регионов по количеству заявлений на ДЭГ.

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