Об организации сентябрьских выборов поговорили на «Серебряном дожде». Главное

22:13, 15 августа 2023, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: