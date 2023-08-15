Об организации сентябрьских выборов поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- 596 избирательных участков откроют на выборах в Псковской области;
- жители Пскова активнее других жителей региона регистрируются для участия в ДЭГ;
- в настоящий момент на участие в ДЭГ в Псковской области подали 31 тысячу заявлений;
- по итогам прошлого года у молодёжи самый низкий процент голосования через ДЭГ. Самыми активными оказались избиратели 25–45 лет, на втором месте – люди старше 65;
- в этом году оптимизируется система передачи данных и подсчёта голосов. Программу предложил член молодёжной избирательной комиссии Псковской области Илья Никитин: «Эту программу мы сейчас внедрили во всей Псковской области»;
- избирательная комиссия Псковской области помогает в подготовке наблюдателей к выборам;
- Игорь Сопов разъяснил, почему судами был снят списков кандидатов от партии «Яблоко» с выборов депутатов районных собраний в Новоржевском и Опочецком районах.
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