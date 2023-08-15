Избирательная комиссия Псковской области помогает в подготовке наблюдателей на выборы

16:10, 15 августа 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области помогает в подготовке наблюдателей на предстоящие выборы. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он уточнил, что по вопросу подготовки наблюдателей к избирательной комиссии региона обратилась только одна партия и Общественная палата Псковской области.

«Возможно, партии боятся, что мы что-то скажем наблюдателям, либо они сами хорошо подготавливают», – заметил Игорь Сопов.

Сотрудники избирательной комиссии рассказывают наблюдателям обо всех новинках, новациях законодательства, а также объясняют, как будет проходить голосование. В данный момент наблюдатели всё ещё могут записаться на подготовку в избирательную комиссию.

Также Игорь Сопов уточнил, что все действующие кандидаты имеют право наблюдать за тем, что происходит на избирательных участках, онлайн, но нельзя вести запись.

«Для этого нужно оформить наблюдателя. По три наблюдателя от кандидата. Чтобы получить данные о нарушении, нужно обратиться в организующую комиссию, они предоставят запись отрывка», – рассказал гость студии.

Кроме того, есть наблюдатели и за дистанционным электронным голосованием. Они могут следить на экране за процессом голосования, но не видеть, кто голосует.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября. Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области. Псковская область входит в топ-3 регионов по количеству заявлений на ДЭГ.

Напомним, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования.