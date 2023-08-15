596 избирательных участков будет открыто на выборах в Псковской области

16:41, 15 августа 2023, ПАИ

596 избирательных участков будет открыто на выборах в Псковской области в этом году. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Игорь Сопов уточнил, что в 2018 году их было 637.

«Могу сказать, что, когда я пришёл в 2020 году работать, у нас было уже 619 избирательных участков. У нас есть сокращения избирателей, и мы где-то участки закрывали, но основное уменьшение избирательных участков произошло, когда мы сделали оптимизацию в Пскове и в Великих Луках», – объяснил Игорь Сопов.

Он отметил, что в Пскове удалось оптимизировать избирательные участки так, что из 93 их стало 82.

«Это оптимизировало работу, позволило нам более функционально работать. Самое важное, что у нас освободились комплексы обработки бюллетеней в Пскове после того, как мы провели оптимизацию, и теперь мы их применяем в Острове. У нас впервые в этом году в Острове будут проходить выборы с использованием КОИБов», – заметил Игорь Сопов.

Он уточнил, что в этом году система передачи данных и подсчёта голосов также оптимизирована. Теперь данные по итогам голосования передают не по телефонному звонку, как это было раньше, а есть единая программа, где оператор УИК вбивает данные в общую таблицу.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября. Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области. Псковская область входит в топ-3 регионов по количеству заявлений на ДЭГ.