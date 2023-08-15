Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

596 избирательных участков будет открыто на выборах в Псковской области

596 избирательных участков будет открыто на выборах в Псковской области в этом году. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Игорь Сопов уточнил, что в 2018 году их было 637.

«Могу сказать, что, когда я пришёл в 2020 году работать, у нас было уже 619 избирательных участков. У нас есть сокращения избирателей, и мы где-то участки закрывали, но основное уменьшение избирательных участков произошло, когда мы сделали оптимизацию в Пскове и в Великих Луках», – объяснил Игорь Сопов.

Он отметил, что в Пскове удалось оптимизировать избирательные участки так, что из 93 их стало 82.

«Это оптимизировало работу, позволило нам более функционально работать. Самое важное, что у нас освободились комплексы обработки бюллетеней в Пскове после того, как мы провели оптимизацию, и теперь мы их применяем в Острове. У нас впервые в этом году в Острове будут проходить выборы с использованием КОИБов», – заметил Игорь Сопов.

Он уточнил, что в этом году система передачи данных и подсчёта голосов также оптимизирована. Теперь данные по итогам голосования передают не по телефонному звонку, как это было раньше, а есть единая программа, где оператор УИК вбивает данные в общую таблицу.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября. Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области. Псковская область входит в топ-3 регионов по количеству заявлений на ДЭГ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 августа 2023

Игорь Сопов перечислил новшества в избирательной системе Псковской области

15 августа 2023

Псковичи активнее других жителей региона регистрируются для участия в ДЭГ

15 августа 2023

596 избирательных участков будет открыто на выборах в Псковской области

15 августа 2023

Районную администрацию реорганизовали в Стругах Красных

15 августа 2023

Что предстоит сделать избиркому до выборов в Псковской области, рассказал Игорь Сопов

15 августа 2023

Более 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

11 августа 2023

В эфир вышел 125-й выпуск «Псковского телеграма»

11 августа 2023

Пароль в яйце, яйцо в утке. 125-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...