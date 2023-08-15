Псковичи активнее других жителей региона регистрируются для участия в ДЭГ

17:08, 15 августа 2023, ПАИ

Жители Пскова активнее других жителей региона регистрируются для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Больше всего человек на ДЭГ зарегистрировалось в Пскове», – отметил гость студии и добавил, что это самый удобный способ голосования, так как отдать голос за кандидата можно в любое время и в любом месте.

Председатель региональной избирательной комиссии также напомнил, что в настоящий момент на участие в ДЭГ в Псковской области подали 31 тысячу заявлений.

Вместе с этим эксперт подчеркнул, что по итогам прошлого года у молодёжи самый низкий процент голосования через ДЭГ. Самыми активными оказались избиратели 25-45 лет, а на втором месте – люди старше 65. «У них много свободного времени и большой интерес к технологиям», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.