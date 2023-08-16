ФК «Луки-Энергия» сыграет дома с петербургской командой 18 августа

13:34, 16 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против «Звезды» из Санкт-Петербурга в рамках пятого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» на стадионе «Экспресс» 18 августа. Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

По итогам четырёх туров «Луки-Энергия» имеет в своём активе два очка и занимает 14 строчку в таблице. Петербургская «Звезда» не имеет очков, поскольку проиграла все игры старта сезона со счётом 3:2. Таким образом, команда «Звезда» занимает последнее место в таблице, имея восемь забитых мячей в сумме.

Напомним, что в прошлом туре «Луки-Энергия» уступил петербургскому «Зениту-2» со счётом 2:0.