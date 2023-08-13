Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил «Зениту-2» в гостях

16:14, 13 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил петербургскому «Зениту-2» со счётом 2:0 в рамках четвёртого тура первенства России второй лиги дивизиона Б. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена». Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

На 22-й минуте встречи счёт дальним ударом открыл игрок петербургской команды Артём Касимов. Затем великолукская команда получила возможность отыграться. На 32-й минуте игрок «Луки-Энергия» Дмитрий Захаров быстрым техническим приёмом сумел обыграть двух зенитовцев сразу, но нога одного из защитников с фолом остановила атаку, за что был назначен пенальти. К мячу подошёл всё тот же Дмитрий Захаров. При исполнении удара футболист поскользнулся и упал, но мяч оказался в сетке ворот «Зенита-2». Главный судья отменил взятие ворот, посчитав, что бьющий сделал два касания мяча вместо одного положенного.

Во втором тайме «Зенит-2» сумел удвоить своё преимущество. Алексей Бутаревич сделал точную подачу с фланга, которую точным ударом завершил Руслан Хайлоев.