Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Луки-Энергия» одержал первую победу в первенстве России по футболу

Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал свою первую победу в новом сезоне со счётом 2:1 над петербургской «Звездой» в рамках пятого тура первенства России второй лиги дивизиона «Б» на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Костюкович

На 16-й минуте встречи игрок великолукской команды Дмитрий Захаров обыграл двоих защитников «Звезды» и сумел закатить мяч в ворота соперника. Затем за семь минут до окончания первого тайма главный арбитр матча удалил игрока «Луки-Энергия» Олега Кузьмина, что не помешало команде удвоить своё преимущество в добавленное к первому тайму время. На свой счёт дубль записал Дмитрий Захаров.

Во втором тайме «Звезда» предпринимала попытки, чтобы отыграться, и сумела забить ответный мяч с пенальти на 67-й минуте, но он стал последним в игре.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 августа 2023

Мастер-классы пройдут на фестивале уличной культуры «Плеск»

18 августа 2023

ФК «Луки-Энергия» одержал первую победу в первенстве России по футболу

18 августа 2023

Спортсмены из Псковской области участвуют в чемпионате России по боксу

18 августа 2023

Пять псковичек стали призёрами на всероссийском фестивале по воздушной гимнастике

17 августа 2023

В лагере «Алые паруса» в Острове прошёл теннисный турнир

17 августа 2023

Псковская футбольная школа стала третьей в рейтинге «Северо-Запада»

17 августа 2023

В России более трёх миллионов детей занимаются в спортшколах

17 августа 2023

Пскович может стать участником медийной футбольной лиги


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...