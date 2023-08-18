ФК «Луки-Энергия» одержал первую победу в первенстве России по футболу

17:28, 18 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал свою первую победу в новом сезоне со счётом 2:1 над петербургской «Звездой» в рамках пятого тура первенства России второй лиги дивизиона «Б» на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

На 16-й минуте встречи игрок великолукской команды Дмитрий Захаров обыграл двоих защитников «Звезды» и сумел закатить мяч в ворота соперника. Затем за семь минут до окончания первого тайма главный арбитр матча удалил игрока «Луки-Энергия» Олега Кузьмина, что не помешало команде удвоить своё преимущество в добавленное к первому тайму время. На свой счёт дубль записал Дмитрий Захаров.

Во втором тайме «Звезда» предпринимала попытки, чтобы отыграться, и сумела забить ответный мяч с пенальти на 67-й минуте, но он стал последним в игре.

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