Новую баскетбольную площадку на «Машиностроителе» в Пскове могут сделать крытой

18:30, 28 октября 2026, ПАИ

Открытую баскетбольную площадку, которую возводят за главной трибуной стадиона «Машиностроитель» в Пскове, в дальнейшем могут сделать крытой. Об этом заявил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 октября.

«Буквально в эти дни на стадионе «Машиностроитель» за главной трибуной выполняются работы по реализации инвестиционного проекта. Возводится открытая баскетбольная площадка. Долго думали, где её делать. Были варианты и в других частях города. Но мы понимаем, что стадион «Машиностроитель» – большой спортивный кластер. Импровизированная баскетбольная площадка там была на асфальтовом покрытии. Проводились там в том числе и соревнования. Но была потребность именно в качественной баскетбольной площадке. И спасибо инвестору, который сейчас за этот проект взялся и реализует», – рассказал Сергей Бухаров.

По его словам, работы надеются завершить в ноябре с учётом погодных условий.

«В планах – подумать, как этот объект сделать крытым. В наших реалиях на открытой площадке по баскетболу в летний период даже в любой дождик уже, к сожалению, возникнут определённые сложности. Рассматриваем варианты, как можно дополнить этот объект», – отметил председатель комитета.

Он также сообщил, что на стадионе «Машиностроитель» установят воркаут-площадку.

«Давно мы хотели это реализовать. На входе у нас есть небольшой участок с тренажёрами, которые уже, к сожалению, пришли в негодность. И вот как раз на месте тренажёров будет установлена современная воркаут-площадка», – заключил Сергей Бухаров.