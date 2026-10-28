Сергей Бухаров назвал районы, остро нуждающиеся в новой спортивной инфраструктуре

22:14, 28 октября 2026, ПАИ

Дальнее Завеличье и Запсковье – наиболее перспективные районы Пскова, где нужно предусматривать новые спортивные объекты, а в идеале в каждом микрорайоне города должны появиться хотя бы один крытый спорткомплекс и одна открытая площадка. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 октября.

«Мы реально смотрим на вещи. Где появляется больше новой застройки, домов, там и возникает большая потребность. И буквально пару лет назад была введена в эксплуатацию умная площадка на улице Никольской. И мы видим, как она загружена, как много людей посещают её, учитывая, что нигде поблизости больше такой спортивной инфраструктуры нет», – рассказал Сергей Бухаров.

По его словам, нагрузка на эту площадку показывает, что дальнее Завеличье – перспективное направление, где нужно предусматривать спортобъекты.

«Хочется, конечно, полноценных спортивных объектов. Если говорить о микрорайонах, то ещё стоит упомянуть Запсковье. Именно там появился фиджитал-центр с учётом того, что спортобъекты на этих территориях востребованы», – отметил председатель комитета.

Он подчеркнул, что доступность инфраструктуры – самый важный вопрос.

«Конечно, хочется в каждом микрорайоне города как минимум по одному крытому спорткомплексу по примеру «Олимпа» и хотя бы по одной открытой площадке. Это та задача, к которой мы идём. Мы говорим о показателе 70 % занимающихся спортом к 2030 году. Конечно, достичь таких высоких показателей невозможно без развития спортивной инфраструктуры, – пояснил Сергей Бухаров. – И конечно, мы понимаем, что наши граждане в первую очередь хотят, чтобы это было в шаговой доступности. Формируем заявки на проекты, которые будем реализовывать. Мы их берём с учётом реалий, где нужно строить новые площадки».