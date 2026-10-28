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Спорт

Сергей Бухаров: Фиджитал-центр на Запсковье должен стать центром притяжения ребят

Фиджитал-центр на Запсковье, первый в Пскове объект, совмещающий классический спорт и компьютерные технологии, должен стать центром притяжения ребят, а не закрытой площадкой исключительно для спортивных школ. Об этом заявил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 октября.

Сергей Бухаров. Фото: ПАИ

«Мы понимаем, что у нас на Запсковье с объектами спорта не так хорошо, как хотелось бы. Конечно, хочется, чтобы этот объект стал и ещё центром притяжения ребят. То есть не будет такого, что объект будет открыт исключительно для спортивных школ», – рассказал Сергей Бухаров.

По его словам, уличные площадки будут открыты для всех желающих.

«У нас создана официальная группа во «ВКонтакте», в которой все желающие могут ознакомиться, когда можно прийти. Может, зимой открытые площадки будут неактуальны, но можно воспользоваться современными технологиями: поиграть в приставки, поработать за компьютерами», – отметил председатель комитета.

Он также сообщил, что в спортцентре по муниципальному заданию будут работать тренеры-преподаватели.

«Объект такой открытый, очень приятно, что он заработал. Конечно, на все мощности он ещё пока не вышел, но мы в этом плане работаем», – заключил Сергей Бухаров.

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