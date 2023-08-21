До +24 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 22 августа

10:23, 21 августа 2023, ПАИ

22 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +12 до +17 градусов, днём – от +19 до +24.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет низким.