Два водителя пострадали в ДТП в Псковском районе
Два водителя пострадали в результате столкновения автомобилей в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло на 20-м километре трассы А-212 в Псковском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Volkswagen во время совершения обгона врезался в автомобиль Niva, который в этот момент поворачивал налево. После чего Niva вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализировали в медучреждение.
Прибывшие спасатели обесточили автомобили, а также ликвидировали задымление в подкопотном пространстве в Volkswagen.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
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