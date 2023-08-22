Два водителя пострадали в ДТП в Псковском районе

10:26, 22 августа 2023, ПАИ

Два водителя пострадали в результате столкновения автомобилей в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло на 20-м километре трассы А-212 в Псковском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Volkswagen во время совершения обгона врезался в автомобиль Niva, который в этот момент поворачивал налево. После чего Niva вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализировали в медучреждение.

Прибывшие спасатели обесточили автомобили, а также ликвидировали задымление в подкопотном пространстве в Volkswagen.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.