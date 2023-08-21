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Экономика

Мясоперерабатывающий комбинат за 30 млрд рублей построят в Псковской области

Мясоперерабатывающий комбинат за 30 млрд рублей построят в Псковской области. Соответствующее соглашение подписано между регионом, Министерством экономического развития и компанией «ВСГЦ», которая входит в «Великолукский агропромышленный холдинг». Об этом «Псковская правда» пишет со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Предполагается, что строительство предприятия позволит создать в регионе около трёх тысяч рабочих мест. Запустить производство планируется в первом квартале 2024 года. На проектную мощность мясоперерабатывающий комбинат выйдет через четыре года.

«Ежегодный объём полуфабрикатов и готовой продукции превысит 284 тысячи тонн. Он не только пополнит российские прилавки, но и будет экспортирован на Кубу, во Вьетнам и Гонконг», – отметили в пресс-службе ведомства.

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