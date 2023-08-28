Первый в России памятник бабушке открыли в Печорах

14:05, 28 августа 2023, ПАИ

Первый в России памятник бабушке, спасшей церковь, освятили в Печорах. Мероприятие прошло в рамках празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Торжественная церемония освящения памятника бабушке прошла на Соборной площади города перед входом в церковь Сорока мучеников Севастийских. Фигуры освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон. На церемонии также присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Памятник создали по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Он представляет собой образ бабушки, которая ведёт внука в церковь. Это символичный памятник всем бабушкам, которые во все времена являются наиболее активными прихожанами российских храмов.

По словам владыки, памятник посвящён женщине, которая спасла и монастырь, и «во многом русскую церковь».

Ранее сообщалось, что божественная литургия проходит в Псково-Печерском монастыре.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.

Отметим, что интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке.