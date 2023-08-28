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Экономика

Дополнительные 40 млн рублей выделит Псковская область на поддержку производителей молока

Правительство Псковской области окажет поддержку производителям молока. Из областного бюджета на предоставление субсидий дополнительно выделено 40 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом стало известно на рабочем совещании по вопросам функционирования в регионе молочной сферы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева встретилась с производителями, переработчиками молока, представителями кредитных организаций, торговых сетей. В режиме ВКС к диалогу присоединились сельхозспециалисты всех муниципальных образований.

В последнее время молочная отрасль России, в том числе и в Псковской области, столкнулась с рядом трудностей, в том числе с ограниченным спросом на сырое молоко, со сложностями с реализацией готовой продукции.

На совещании рассмотрены особенности работы в сложившихся условиях всех участников производственной цепочки – от производителей сырого молока, его переработчиков до торговых сетей. Руководители молочных хозяйств и перерабатывающих предприятий сообщили о том, какие шаги уже приняты для стабилизации ситуации. Руководители кредитных организаций представили существующие возможности поддержки отрасли.

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов рассказал о принимаемых мерах, чтобы минимизировать возможные риски для молочной отрасли, а также о готовящихся мерах поддержки со стороны Минсельхоза. «Псковская область по поголовью крупного рогатого скота находится практически на уровне прошлого года, а вот по производству молока плюсуем 8 %», – добавил он.

Участники совещания выступили со своими предложениями, которые позволят не допустить сокращение производства сырого молока, снижения закупочных цен, сокращения спроса на готовую молочную продукцию.

Нинель Салагаева по итогам открытого диалога заверила, что региональные власти проработают все озвученные предложения и вопросы, которые сегодня поступили от участников совещания. По решению вице-губернатора также будет проведено отдельное совещание с представителями торговых сетей, чтобы обсудить возможности реализации молочной продукции, произведённой на территории региона.

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