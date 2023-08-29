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Политика

Александр Котов оценил возможного сенатора от Псковской области

Оценку возможному сенатору от Псковской области дал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото здесь и далее: ПАИ На фото: Александр Котов

Претендовать на место в Совете Федерации будут первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, директор «Псков-Полимер» Юрий Сорокин, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва и заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-майор Алексей Наумец.

«Все названые кандидаты безусловно достойны этого высокого поста. Мне бы хотелось, чтобы сенатором был Алексей Васильевич Наумец. Мне кажется, что в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, это был бы наиболее правильный выбор. Алексей Васильевич – человек заслуженный, я бы даже сказал героический. У него за спиной богатая биография, связанная с нашими вооружёнными силами, конкретно с десантными войсками. Это человек безусловно уважаемый, авторитетный, много сделавший для нашей страны. Ему как никому известны проблемы военнослужащих, наших вооруженных сил, семей военнослужащих», – рассказал Александр Котов.

По словам председателя регионального парламента, Алексей Наумец – это тот человек, который своими руками и своими ногами прошел всё от и до.

«Когда закончатся боевые действия, будут возвращаться наши бойцы, контрактники и мобилизованные. Очень много времени и внимания нужно будет этому уделять, также нужно будет корректировать наше региональное законодательство и федеральное тем более. На эту роль, как никто другой, подходит Алексей Васильевич Наумец», – подчеркнул спикер.

На фото: Алексей Наумец

Александр Котов также добавил, что замкомандующего ВДВ РФ Алексей Наумец исключительно коммуникабельный, надёжный, порядочный и добросовестный человек, чётко держит своё слово.

«Он готов выполнять любую задачу в любое время дня и ночи, несмотря ни на что. Человек, который не подвержен «медным трубам». При общении с ним нет ощущения, что ты общаешься с генералом. Всегда с любым человеком он разговаривает исключительно на равных. Если Михаил Юрьевич примет такое решение, а я его поддерживаю, для Псковской области это будет большое благо. У нас будет серьёзная поддержка, помощь, а самое главное, что этот человек всегда подскажет, как лучше решить ту или иную проблему», – отметил гость эфира.

Направляя сенатора от Псковской области в Совет Федерации, сказал Александр Котов, нужно думать не только о регионе, но и в целом о работе Совета Федерации.

«Это же федеральный орган власти. Свои интересы, конечно, всегда ближе, но и нужно думать о том, что есть ряд проблем на федеральном уровне, которые именно там и должны решаться. И решать их должны люди, на мой взгляд, которые своими руками всё потрогали и сапогами всё прошли», – заключил спикер.

Отметим, что заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец на днях стал гостем ПАИ-live. Он рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в псковской дивизииармейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.

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