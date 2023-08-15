Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Наумец рассказал об участии в СВО

О своём опыте участия в специальной военной операции на Украине рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото Алексей Наумец

«На самом деле, это очень тяжело. Я был в зоне СВО вместе с нашими воздушно-десантными соединениями – с 76-й, 98-й дивизиями и 31-й бригадой. Я хочу сказать, что руководство относится с огромным уважением и пониманием к действиям наших соединений и частей воздушно-десантных войск. Я счастлив, что именно то поколение, которое выросло, когда я был начальником штаба, сейчас командует дивизией», – подчеркнул Алексей Наумец.

Гость программы отметил, что счастлив из-за того, что в псковской дивизии есть мужественные, отважные люди, у которых есть чувство долга перед Отечеством. «Они настоящие профессионалы. Ребята молодцы, потому что выполняют боевые задачи. Мы можем гордиться нашими военнослужащими из 76-й дивизии и 2-й бригады специального назначения и нашим 334-м военно-транспортным авиационным полком, которые в зоне СВО решают большое количество задач», – заключил Алексей Наумец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 августа 2023

Псковский политехнический колледж стал региональным оператором внедрения профминимума

15 августа 2023

Псковичи активнее других жителей региона регистрируются для участия в ДЭГ

15 августа 2023

В парке Победы в Опочке устанавливают новую детскую площадку

15 августа 2023

596 избирательных участков будет открыто на выборах в Псковской области

15 августа 2023

Почти 50 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

15 августа 2023

Замкомандующего ВДВ России: Черёха – особенное место

15 августа 2023

«Экопром» ищет сотрудников для работы в Пскове

15 августа 2023

Районную администрацию реорганизовали в Стругах Красных


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...