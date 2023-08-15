Алексей Наумец рассказал об участии в СВО

15:35, 15 августа 2023, ПАИ

О своём опыте участия в специальной военной операции на Украине рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.

«На самом деле, это очень тяжело. Я был в зоне СВО вместе с нашими воздушно-десантными соединениями – с 76-й, 98-й дивизиями и 31-й бригадой. Я хочу сказать, что руководство относится с огромным уважением и пониманием к действиям наших соединений и частей воздушно-десантных войск. Я счастлив, что именно то поколение, которое выросло, когда я был начальником штаба, сейчас командует дивизией», – подчеркнул Алексей Наумец.

Гость программы отметил, что счастлив из-за того, что в псковской дивизии есть мужественные, отважные люди, у которых есть чувство долга перед Отечеством. «Они настоящие профессионалы. Ребята молодцы, потому что выполняют боевые задачи. Мы можем гордиться нашими военнослужащими из 76-й дивизии и 2-й бригады специального назначения и нашим 334-м военно-транспортным авиационным полком, которые в зоне СВО решают большое количество задач», – заключил Алексей Наумец.